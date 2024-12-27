UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Окупанти готують нові штурми на двох напрямках фронту в найближчі терміни, - ЗСУ

Фото: РФ готує нові штурми на двох напрямках фронту в Запорізькій області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти готують нові штурми на двох напрямках фронту. Мова йде про Запорізьку область.

Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його коментар в етері телемарафону.

За його словами, щодо Оріхівського і Гуляйпільського напрямків, то там ворог продовжує проводити активну повітряну і іншу розвідку.

"Готує штурмові групи для того, щоб активізувати в найближчі терміни також проведення штурмових дій і обстрілів, ударів по цивільній інфраструктурі і по населених пунктах, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення", - зазначив спікер.

Ситуація в Запорізькій області

Про те, що війська РФ намагаються наступати в Запорізькій області, щоб захопити нові українські території, повідомлялось ще у жовтні. Ще тоді українське командування спостерігало підготовку окупантів до нових штурмів, але тоді йшлося про Оріхівський та Роботинський напрямки у Запорізької області.

Так, для того, щоб ці плани загарбникам не вдалися, українські військові завдають ударів по важливих об'єктах РФ у Запорізькій області. Буквально 27 грудня стало відомо, що Сили оборони ліквідували трьох офіцерів російської армії у Запорізькій області. Окупанти з'їхались на нараду та були ліквідовані HIMARS.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЗбройні сили УкраїниЗапорізька областьВійна в Україні