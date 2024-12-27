Окупанти готують нові штурми на двох напрямках фронту в найближчі терміни, - ЗСУ

Ситуація в Запорізькій області

Про те, що війська РФ намагаються наступати в Запорізькій області, щоб захопити нові українські території, повідомлялось ще у жовтні. Ще тоді українське командування спостерігало підготовку окупантів до нових штурмів, але тоді йшлося про Оріхівський та Роботинський напрямки у Запорізької області.

Так, для того, щоб ці плани загарбникам не вдалися, українські військові завдають ударів по важливих об'єктах РФ у Запорізькій області. Буквально 27 грудня стало відомо, що Сили оборони ліквідували трьох офіцерів російської армії у Запорізькій області. Окупанти з'їхались на нараду та були ліквідовані HIMARS.

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