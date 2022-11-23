Окупанти готують в Криму 30 операторів бойових дронів, - зведення Генштабу

У Севастополі на базі одного з навчальних закладів окупанти готують операторів безпілотних літальних апаратів як російського, так і іранського виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

За його даними, термін підготовки вказаних спеціалістів становить до трьох тижнів. Наразі готується близько 30 військовослужбовців.

Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Берестове, Бахмут, Курдюмівка, Північне, Новобахмутівка, Красногорівка, Первомайське, Невельське та Мар'їнка в Донецькій області.

Противник завдав 5 ракетних ударів по населених пунктах Харківської та Донецької областей, здійснив близько 45 обстрілів із реактивних систем залпового вогню за позиціями наших військ та містами та селами.

На Волинському та Поліському напрямах ситуація без істотних змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

ситуація без істотних змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На Сіверському напрямку у прикордонних районах Брянської та Курської областей противник здійснив обстріл з реактивної та ствольної артилерії в районах населених пунктів Семенівка Чернігівської області та Нововасилівка, Кустине, Дружба, Вільна Слобода та Шалигіне.

у прикордонних районах Брянської та Курської областей противник здійснив обстріл з реактивної та ствольної артилерії в районах населених пунктів Семенівка Чернігівської області та Нововасилівка, Кустине, Дружба, Вільна Слобода та Шалигіне. На Слобожанському напрямку , у прикордонних районах Білгородської області, противник утримує угруповання військ щодо демонстраційних дій. Періодично веде обстріли з мінометів та ствольної артилерії позицій ЗСУ. Обстріляв райони населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Червоне, Ізбицьке та Огірцеве Харківської області. Здійснив спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи у районі населеного пункту Стариця. ДРГ знешкоджено вогнем підрозділів Сил оборони. Ворог відійшов.

, у прикордонних районах Білгородської області, противник утримує угруповання військ щодо демонстраційних дій. Періодично веде обстріли з мінометів та ствольної артилерії позицій ЗСУ. Обстріляв райони населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Червоне, Ізбицьке та Огірцеве Харківської області. Здійснив спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи у районі населеного пункту Стариця. ДРГ знешкоджено вогнем підрозділів Сил оборони. Ворог відійшов. На Куп'янському та Лиманському напрямках окупанти ведуть оборону, здійснюють обстріли з танків та артилерії, зокрема в районах населених пунктів Кислівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове та Вишневе Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Майданчик, Ямполівка та Білого.

окупанти ведуть оборону, здійснюють обстріли з танків та артилерії, зокрема в районах населених пунктів Кислівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове та Вишневе Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Майданчик, Ямполівка та Білого. На Бахмутському та Авдіївському напрямах супротивник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Обстріляв з танків і всього спектра артилерії райони населених пунктів Спірне, Виїмка, Берестове, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Досвідчене, Андріївка, Зеленопілля, Курдюмівка, Яківка, Кліщіївка, Авдіївка, Водяне, Першотравневе, Невельське та Мар.

супротивник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Обстріляв з танків і всього спектра артилерії райони населених пунктів Спірне, Виїмка, Берестове, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Досвідчене, Андріївка, Зеленопілля, Курдюмівка, Яківка, Кліщіївка, Авдіївка, Водяне, Першотравневе, Невельське та Мар. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обороняється. Зафіксовано обстріли позицій Сил оборони та районів населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Шахтарське, Велика Новосілка, Времівка, Новополь у Донецькій області та Зелений Гай, Дорожнянка, Темирівка, Полтавка, Красне та Горіхів Запорізької області.

ворог обороняється. Зафіксовано обстріли позицій Сил оборони та районів населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Шахтарське, Велика Новосілка, Времівка, Новополь у Донецькій області та Зелений Гай, Дорожнянка, Темирівка, Полтавка, Красне та Горіхів Запорізької області. На Криворізькому та Херсонському напрямках противник веде позиційну оборону, покращує фортифікаційне обладнання позицій, не припиняє артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів на правому березі річки Дніпро. Залучив ствольну та реактивну артилерію для обстрілів населених пунктів Мар'ївка Дніпропетровської області; Дудчани, Качкарівка, Новотягинка, Токарівка, Понятівка, Антонівка та Дніпровське Херсонської області та міста Херсон.

Спостерігається додаткове обладнання противником оборонних рубежів уздовж ділянки автодороги Каховка – Мелітополь, Херсонської та Запорізької областей.

За даними штабу, окупаційні війська продовжують зазнавати втрат. Так, у населеному пункті Каланчак Херсонської області у місцевій лікарні не вистачає ліжкомісць для розміщення поранених загарбників. А до населеного пункту Великих Копанів протягом попередньої доби доставлено близько 40 поранених окупантів.

За уточненою інформацією, 21 листопада поточного року у Запорізькій області підтверджено знищення ворожих зенітного ракетного комплексу С-300 та 5 одиниць військової техніки різного типу у районі населеного пункту Пологи.

Крім того, 40 військовослужбовців зазнали поранень. Неподалік Веселого Запорізької області було знищено блокпост окупантів, 15 військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості. У Мелітополі втрати противника становили до 30 осіб пораненими.

Українська авіація протягом минулої доби завдала 3 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів, а воїни ракетних військ та артилерії вразили пункт управління супротивника.

Нагадаємо, за даними Генштабу, російські окупанти розмістили так званих інструкторів у приміщенні політехнічного технікуму у місті Єнакієвому.

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