Росіяни готують в Мелітополі агентуру для "роботи" після деокупації, - Федоров

Російські загарбники готують агентуру у тимчасово окупованому Мелітополі. Таким чином окупанти готуються до післяокупаційного періоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського главу Мелітополя Івана Федорова.

"Впевнений, серед справжніх мелітопольців таких зрадників не знайдеться. А всім любителям русні краще вже пакувати валізи - вам місця в українському Мелітополі не буде", - підкреслив Федоров.

За його словами, мешканці повідомляють, що росіяни вербують агентів та навчають їх ставити мітки на об’єкти інфраструктури, щоб загарбникам було легше влучити по них ракетами.

Життя на окупованих територіях

Центр національного спротиву повідомляв, що російські загарбники продовжують депортувати українських підлітків з тимчасово окупованих територій України до Росії. Вони вивезли дітей з психоневрологічного будинку-інтернату у тимчасово окупованій Херсонської області до Пензи, а саме до пансіону "Дім Вероніки".

Також Росія продовжує красти українське зерно. Аграріїв на тимчасово окупованих територіях змушують здавати врожаї, після чого їх вивозять до портів.

Вчора Генштаб ЗСУ повідомляв, що окупанти в Луганській області вигадали новий спосіб, як змусити місцеве населення отримувати паспорти Російської Федерації.

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