Окупанти дроном атакували поліцейських у Дніпропетровській області (фото)
Російська армія сьогодні, 7 лютого, за допомогою дрона атакувала поліцейських у Дніпропетровській області, які їхали на виклик через інший обстріл окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Дніпропетровської області.
Поліцейські Володимир Секретнюк, Сергій Мамот та Сергій Музиченко входять до складу зведеної групи, що виїжджає та документує наслідки обстрілів у Марганецькій громаді.
"7 лютого о 13:30 до поліції надійшов виклик про влучання дроном по цивільному автомобілю та поранення двох місцевих мешканців", - йдеться в повідомленні.
Поліцейські встигли вискочити з автомобіля
Зазначається, що група документування одразу вирушила на місце. Дорогою поліцейські почули звуки безпілотника, який швидко наближався до них.
Фото: Наслідки удару (facebook.com/PoliceDniproRegion)
"Відреагували миттєво - зупинили автомобіль і сховалися в безпечному місці. У цей час дрон влучив у їхній транспорт і вибухнув. Автомобіль хоч і був броньованим, проте зазнав значних пошкоджень", - додали в поліції.
Правоохоронці тілесних ушкоджень не зазнали.
Що передувало
Російські військові сьогодні, 7 лютого, дроном вдарили по Марганецькій громаді у Дніпропетровській області. Унаслідок цієї атаки постраждали люди.
Зазначається, що постраждали двоє людей. 60-річна жінка та 38-річний чоловік.
"На щастя, їхньому життю нічого не загрожує. Утім, пережитий шок мине нескоро. Ворог знущається над мирними. Це не зійде йому з рук", - написав голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.