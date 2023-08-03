Окупанти на Донбасі змушують бюджетників писати заяву на членство в "Єдину Росію", - ЦНС

"Так, на ТОТ Луганської та Донецької областей всім працівникам промислових підприємств та навчальних закладів повідомили про необхідність написати заяву до складу партії міжнародного злочинця Владіміра Путіна - "Єдіная Росія", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що всім учасникам примусової паспортизації наказано при видачі паспорта РФ пропонувати власнику вступити до партії "Єдіная Росія".

За завербованих членів партії обіцяють кошти.

Відзначимо, росіяни планують провести так звані "вибори" на початку вересня. Аби приховати відсутність явки, вибори будуть проводитись кілька днів й з голосуванням за місцем проживання.

Нагадаємо, згідно з даними "Центру національного спротиву", в тимчасово окупованому Криму ворог проводить заходи "військово-патріотичного виховання", які направлені на поширення пропаганди серед молоді.

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