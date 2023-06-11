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Окупанти в черговий раз обстріляли Харківську область

Фото: окупанти обстріляли Харків (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові знову обстріляли територію Харківської області. Цього разу окупанти задіяли касетні боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

"Окупанти обстріляли Циркуни Харківського району. Попередньо, касетними боєприпасами", - повідомив Синєгубов.

За даними глави ОВА, всі профільні служби вже виїхали на місця влучань.

"Інформація щодо постраждалих та пошкоджень встановлюється", - додав він.

Ситуація в Харківській області

Після ефективного контрнаступу Збройних сил, що відбувся минулого року, майже всі населені пункти області були визволені. Однак російські війська продовжили активно завдавати ракетних ударів по регіону. Зокрема, окупанти здійснюють атаки з використанням мінометів та артилерійських знарядь.

Як відзначив Синєгубов, минулої доби російські окупанти обстрілювали з усього наявного озброєння населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів.

Ми повідомляли, що цієї ночі, 10 червня, російські окупанти вдарили по території Богодухівського та Куп'янського районів Харківської області, застосувавши більше ніж 10 БпЛА.

Про наслідки російського удару по Харківській області можете дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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