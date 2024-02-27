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Окупанти будують залізницю в районі Маріуполя (відео)

Фото: окупанти будують залізницю в районі Маріуполя (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти не залишають спроб поєднати тимчасово захоплений Маріуполь із тимчасово окупованим Донецьком. Під Маріуполем уже прокладено шпали та готові перегони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Стан будівництва залізниці на північному-сході від Маріуполя візуально виглядає так. Вже готов не лише переїзди та по більшості на перегоні від Іловайська до Гранітного прокладено шпали", - розповів він.

Поруч, за словами радника мера, росіяни будують розвилку безпосередньо на південь в бік Маріуполя, тобто, в разі неуспіху з мостом біля Гранітного, підуть більш складним шляхом прямого протягування гілки в Маріуполь, а там через Маріуполь (Сартана) вріжуться в залізницю "Маріуполь-Волноваха-Донецьк". 

"Так в нас на очах будується резервний шлях постачання, який по закінченню легко трансформується в основний з урахуванням наявності порту та великих сортировочних станцій в Маріуполі", - зазначив Андрющенко.

Що відомо про будівництво РФ залізничного сполучення між Маріуполем і Донецьком?

Наприкінці січня 2024 року під Волновахою стався приліт у район будівництва розпіареного окупантами залізничного сполучення, яке мало з'єднати між собою захоплені Маріуполь, Волноваху та Донецьк. Тоді Андрющенко говорив, що "це не просто точка", а "жирний хрест на потенціалі залізниці з Росії мінімум на 2024 рік".

Нагадаємо, у вересні 2023 року стало відомо, що окупанти будують пряме залізничне сполучення з Маріуполем, Волновахою та Донецьком. Вони вже почали облаштовувати залізничний міст біля с. Гранітне через річку Кальміус.

Як писало РБК-Україна раніше, російські окупанти готуються до втрати своїх логістичних шляхів, тому хочуть побудувати нову залізничну гілку з Ростова-на-Дону через тимчасово захоплені українські міста Маріуполь, Бердянськ та Мелітополь біля узбережжя Азовського моря - до Криму. Паралельно Росія перекинула у тимчасово окупований Маріуполь та район близько 5 тисяч нових резервів.

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Маріуполь