Окупанти атакували позиції ЗСУ, прикриваючись військовополоненими. Розпочато розслідування

Про що йдеться

Український омбудсмен повідомив, що в медіа поширюється відео, на якому росіяни ведуть полонених (беззбройних) бійців ЗСУ під дулами автоматів у бік українських позицій і прикриваються ними.

"На відео видно момент, коли поблизу групи солдатів РФ та беззбройних українських полонених вибухає, з великою ймовірністю, граната", - йдеться в повідомленні.

Також на відео зафіксовано момент, коли російський солдат робить постріл у напрямку беззбройних, які біжать у протилежний бік від позицій ЗСУ. За кілька секунд, коли оператор безпілотника знову наводить зум, тіло бійця у формі ЗСУ вже лежить на землі.

Це черговий злочин росіян

Лубінець зазначив, що якщо дії з відео будуть встановлені як офіційні та правдиві - це свідчитиме, що РФ порушила ще одну статтю третіх Женевських конвенцій.

"А саме статтю 23, яка говорить, що жодного військовополоненого не можна будь-коли відправити в район, у якому йому загрожував би вогонь із зони боїв. А також не можна використовувати військовополонених для захисту будь-яких пунктів або районів від військових операцій", - заявив омбудсмен.

Запорізька обласна прокуратура повідомила, що почала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Наразі проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії.

Реакція ЗСУ

У СтратКомі заявили, що жоден воїн не опуститься до того, щоб прикриватися полоненими. Там зазначили, що це чергова ілюстрація варварської суті російської агресії проти України.

"За ці та інші воєнні злочини російські військові та їхнє керівництво обов'язково будуть покарані міжнародним трибуналом", - додали у СтратКомі ЗСУ.

Воєнні злочини росіян

Нещодавно в мережі з'явилося відео, де двоє українських військових здавалися в полон. Група російських окупантів розстріляла беззбройних військовослужбовців ЗСУ. Це сталося на Авдіївському напрямку.

Також 6 березня мережу сколихнуло відео, яке опублікували російські окупанти. Загарбники зняли те, як розстрілюють українського військовополоненого після його слів "Слава Україні".