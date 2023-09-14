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Окупанти атакували двох мирних жителів Херсонської області

Ілюстративне фото: окупанти атакували двох мирних жителів Херсонської області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські військові атакували двох чоловіків поблизу села Михайлівка Бериславського району Херсонської області. Вони зазнали поранень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА в Telegram.

"Російська армія атакувала цивільних, які перебували в полі біля Михайлівки. Поранення отримали двоє чоловіків, 37 та 42 років", - сказано у повідомленні відомства.

В ОВА уточнюють, що чоловіків уже госпіталізували, вони отримують необхідну медичну допомогу.

Обстріли Херсонської області

Нагадаємо, російські війська регулярно обстрілюють правобережну частину Херсонської області, яка ще минулого року перебувала під їхнім контролем.

Ворог б'є за допомогою артилерії та іншого озброєння. В результаті терористичних атак гинуть і зазнають поранень мирні жителі.

Сьогодні, 14 вересня, вночі через обстріл села Новодмитрівка Білозерської громади загинув 6-річний хлопчик, поранено його 13-річного брата та ще трьох дорослих.

 

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Херсонська областьВійна Росії проти України