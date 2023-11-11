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Окупанти атакували Дніпропетровську область дронами: є влучання

Фото: окупанти атакували Дніпропетровську область дронами (facebook com Сергій Крук)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія в ніч на 11 листопада атакувала Дніпропетровську область дронами-камікадзе. Є влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака у Telegram.

"Вночі ворог масовано атакував область безпілотниками. П'ять з них збили наші оборонці - у Павлоградському, Кам'янському, Дніпровському та Криворізькому районах", - йдеться у повідомленні.

Два "Шахеда" влучили у будівлю. На місці удару є руйнування. там спалахнула пожежа, яку вже ліквідували рятувальники.

Крім того, двічі за ніч окупанти вдарили по Марганецькій громаді у Нікопольському районі. Росіяни випустили  понад півдесятка снарядів з важкої артилерії. На щастя, люди не постраждали.

Нічна атака

Росіяни атакували Україну, випустивши 31 "Шахед" та три ракети: авіаційну Х-31, "Онікс" та С-300. 

Сили протиповітряної оборони збили 19 ворожих дронів. ППО працювала в Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській та Київській областях.

Як повідомила Одеська ОВА, ввечері окупанти атакували регіон ракетами, а потім запустили дрони. Сили ППО збили чотири "Шахеди", але влучання по будівлях, що не використовувались, поранених немає.

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