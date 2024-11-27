Окупанти активні на чотирьох напрямках. Генштаб розповів про ситуацію на фронті

Російські обстріли

За сьогодні противник завдав по території України 11 авіаційних ударів, скинувши 22 КАБи, використав для ураження 648 дронів-камікадзе.

Також ворог здійснив майже 4000 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку ворог п’ять разів атакував неподалік Вовчанська та Тихого. Одне боєзіткнення триває досі.

За сьогоднішній день противник втратив на даному напрямку 77 військовослужбовців вбитими та пораненими, українські воїни знищили дві артилерійські системи, автомобіль, 13 БПЛА та чотири одиниці спеціальної техніки ворога, також пошкодили бойову броньовану машину, шість автомобілів та чотири одиниці спеціальної техніки.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня 17 разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Колісниківки, Загризового, Зеленого Гаю та Кругляківки. Всі атаки противника відбито Силами оборони.

На Лиманському напрямку ворог атакував чотири рази в районах Греківки, Новоєгорівки та Торського. Наші воїни зупинили всі намагання ворога. Також авіація окупантів завдала ударів КАБами по Іванівці та Торському.

На Краматорському напрямку ворог був активний в районі Білої Гори. Українські підрозділи відбили один штурм загарбників. Під ударами російських авіабомб опинилися Васюківка, Никифорівка та Маркове.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, шість разів проводив наступальні дії на позиції наших військ. Всі атаки відбиті українськими воїнами.

Від початку доби ворог 35 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Жовте та Чумацьке. Наші підрозділи відбили двадцять шість атак, бої тривають. Втрати ворога уточнюються.

На Курахівському напрямку противник 36 разів атакував наші позиції. Найбільшу активність проявляв у районі Сонцівки, Берестків, Курахового, Дальнього, Єлизаветівки, Антонівки та Ганівки, де українські захисники відбили 30 атак, шість боєзіткнень досі тривають.

На Времівському напрямку наші війська відбили чотирнадцять атак противника поблизу Трудового, Костянтинопольського, Розливу, Роздольного, Сухих Ялів та Новодарівки, ще чотири боєзіткнення тривають дотепер. Окупанти активно застосовували авіацію: скинули КАБ на Новосілку, також вдарили некерованими авіаракетами по Великій Новосілці.

На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій, де протягом доби ним було здійснено шість невдалих штурмів позицій українських воїнів.

У Курській області українські захисники відбили 16 ворожих атак, бої продовжуються.