Окупанти активізувалися на Мар'їнському напрямку

"Якщо по всій операційній зоні ОСУВ "Таврія" противник за минулу добу вчинив 61 штурмову дію, то лише на Мар’їнський напрямок припали 43 боєзіткнення. Дякую за стійкість нашим підрозділам, які тримають лінію оборони", - написав він.

Загалом, за словами генерала, росіяни завдали 38 авіаударів (майже всі - на Донеччині), 97 ударів дронами-камікадзе, 1102 обстріли позицій ЗСУ.

"Зокрема знову здійснили 5 скидів із БПЛА гранат з отруйною речовиною", - констатував Тарнавський.

Втрати РФ на Таврійському напрямку

Загальні втрати агресора в живій силі за вчора становлять 503 особи, в озброєнні та військовій техніці - 25 одиниць, не враховуючи БпЛА. Це 9 бойових бронемашин, 8 артсистем, 7 автомобілів та 1 одиниця спецтехніки.

Також нейтралізовано або збито 261 БпЛА різних типів. Крім того, Сили оборони України знищили 4 склади боєприпасів та ще 2 важливих об'єкти ворога.

"Ще 5 окупантів були захоплені в полон на Авдіївському напрямку", - зазначив командувач.

Ситуація на фронті

За даними NYT, росіяни продовжили свій наступ після "захоплення" Авдіївки на Донеччині. Наразі наступ окупантів розділився на п'ять основних напрямків, а становище є найнебезпечнішим з початку війни. Зокрема, Мар'їнка є однією з найгарячіших точок на фронті. Ворог активно атакує за допомогою авіації.