Окупантам варто задуматися про втечу з Криму, поки міст ще працює, - Зеленський

Російським солдатам в окупованому Криму варто замислитись над поверненням додому, поки Кримський міст усе ще працює.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
За словами глави держави, він провів кілька важливих нарад щодо підготовки міжнародних заходів у серпні, зокрема Кримської платформи. Наразі влада готує перелік деокупаційних кроків для Криму, включаючи комплексний, економічний та соціальний.
"Власне вже зараз окупантам там у Криму варто задуматися, що поки Кримський міст ще так-сяк працює, то треба їм повертатися додому. У Росію. Крим, як і вся Україна, буде вільним. Вільним від російського зла. Починаючи від російських ракет і закінчуючи кожним російським окупантом. Росія програє цю війну і жодна ракета їй не допоможе", - наголосив президент.
Нагадаємо, 17 липня на Кримському мості прогриміли вибухи, що призвели до його пошкодження. Два прольоти там було зруйновано, що повністю зупинило рух автомобільного транспорту.
Пізніше джерела РБК-Україна в Службі безпеки України розповіли, що вибухи - це спеціальна операція СБУ з Військово-морськими силами. Міст атакували за допомогою надводних дронів.
Президент Володимир Зеленський вже після інциденту наголошував, що Кримський міст - це ціль України і вона має бути нейтралізована, оскільки несе війну, а не мир.
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