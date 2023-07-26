Окупантам варто задуматися про втечу з Криму, поки міст ще працює, - Зеленський

За словами глави держави, він провів кілька важливих нарад щодо підготовки міжнародних заходів у серпні, зокрема Кримської платформи. Наразі влада готує перелік деокупаційних кроків для Криму, включаючи комплексний, економічний та соціальний.

"Власне вже зараз окупантам там у Криму варто задуматися, що поки Кримський міст ще так-сяк працює, то треба їм повертатися додому. У Росію. Крим, як і вся Україна, буде вільним. Вільним від російського зла. Починаючи від російських ракет і закінчуючи кожним російським окупантом. Росія програє цю війну і жодна ракета їй не допоможе", - наголосив президент.

Атака на Кримський міст

Нагадаємо, 17 липня на Кримському мості прогриміли вибухи, що призвели до його пошкодження. Два прольоти там було зруйновано, що повністю зупинило рух автомобільного транспорту.

Пізніше джерела РБК-Україна в Службі безпеки України розповіли, що вибухи - це спеціальна операція СБУ з Військово-морськими силами. Міст атакували за допомогою надводних дронів.

Президент Володимир Зеленський вже після інциденту наголошував, що Кримський міст - це ціль України і вона має бути нейтралізована, оскільки несе війну, а не мир.