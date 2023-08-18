Окупантам не спокійно. У Мелітополі пролунали вибухи, - Федоров

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи 18 серпня. Через "бавовну" може бути пошкоджене залізничне полотно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова .

"Мелітопольці повідомляють, що чули вибухи в районі одного із мікрорайонів міста, а тим часом залізничне полотно на в'їзді в Авіамістечко обстежують вибухотехніки", - написав він.

До того ж, Федоров повідомив, що вчора ввечері лунали вибухи в окупованих Токмаку та Кирилівці.

Ситуація у Мелітополі

Російські військові окупували Мелітополь ще в перші тижні повномасштабного вторгнення. Загарбники перетворили місто у свій "центр командування".

При цьому в Мелітополі та інших окупованих населених пунктах Запорізької області розвинений партизанський рух. Останнім часом там також почастішали вибухи, а серед росіян фіксують тривожні настрої.

Зокрема, 13 серпня неподалік від Мелітополя пролунав потужний вибух, внаслідок якого могла бути знищена військова база окупантів.

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