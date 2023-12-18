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"Окупантам мають сподобатися". Українські розвідники отримали сучасні БТР "Дозор-Б"

Фото: броньовики "Дозор-Б" (gur.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Бійці Головного управління розвідки Міноборони України отримали два багатоцільові бронеавтомобілі "Дозор-Б", розроблені харківськими конструкторами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Харківської ОВА та ГУР.

"Передані начальником Харківської ОВА Олегом Синєгубовим та місцевими депутатами броньовики "Дозор-Б" - чергове і важливе підсилення для підрозділів активних дій ГУР МО України, які виконують завдання на лінії бойового зіткнення з російськими окупантами", - зазначили в ГУР.

Як повідомляється, "Дозор-Б" вміщує групу до 11 військовослужбовців - командир бойової машини, водій, стрілець та до 8 озброєних десантників.

Бойові модулі броньовиків оснащені, зокрема,  12,7-мм установкою та 30-мм автоматичним гранатометом.

Машина має встановлені відеокамери та тепловізійну оптику, що дозволяє виявляти противника та вести прицільний вогонь цілодобово. З метою пересування у темний час  для водія передбачений прилад нічного бачення.
 
Броня тримає кулю калібру 7,62-мм. Днище бойової машини має покращений протимінний захист.

"Презентували результати нашої попередньої зустрічі із начальником ГУР МО України Кирилом Будановим. Не про всі переваги автомобіля можемо говорити, але російським окупантам вони мають "сподобатися". Зокрема, броня: захист від мін, вогню зі стрілецької зброї та інше" - зазначив Синєгубов.

 

Фото: українські розвідники отримали два сучасні БТР "Дозор-Б" (gur.gov.ua)

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ГУР