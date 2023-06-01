ua ru
Чт, 01 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупант поскаржився на ДРГ, яке ночами знищує російських військових (перехоплення)

Новость на русском →
Росія, Четвер 01 червня 2023 19:35
Окупант поскаржився на ДРГ, яке ночами знищує російських військових (перехоплення) Фото: росіський військовий (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські військові у телефонній розмові скаржаться один одному про погіршення ситуації нафронті та ДРГ, яке ночами знищує окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Один з них говорить, що після чергового штурму у їх підрозділі з 90 осіб в живих лишилось лише шість.

"Тут і командири ще тупорилі, йому тут пояснюєш, а він... йому байдуже, ідіть.... По новинах-то все показують, кажуть, що все красиво і пухнасто. Це не скоро закінчиться, тут просто п*здець, не та війна", - каже він.

Водночас інший розповів, що на його позиціях нещодавно вночі ДРГ вирізало окупантів. Ті спали і нічого не чули.

"Пацани всі, які в Чечні були, кажуть куди ми потрапили нах*й. Зверху летять, пташки (дрони - ред.) і скидають гранати", - розповідає він.

Перехоплення розмов

Українська розвідка регулярно публікує перехоплення розмов росіян з батьками, родичами чи друзями. У розмовах окупанти зазвичай жаліються на погане забезпечення, розповідають про вчинені ними воєнні злочини та критикують своє військово-політичне керівництво.

Нещодавно російський солдат у телефонній розмові розповів, що його обманом відправили на війну в Україну, хоча обіцяли, що він буде служити у Воронежі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДРГ Главное управление разведки Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ не будуть атакувати пункти дислокації "Іскандерів" в Росії західною зброєю, - Ігнат
ЗСУ не будуть атакувати пункти дислокації "Іскандерів" в Росії західною зброєю, - Ігнат
DAILY
Херсонець Олексій Сівак: У полоні росіяни били струмом і говорили, що з мирними не воюють
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Херсонець Олексій Сівак: У полоні росіяни били струмом і говорили, що з мирними не воюють