С октября льготы монетизированы для 38 тыс. потребителей "Черновцыгаз Сбыта"

В Черновицкой области в отопительном сезоне 2019-2020 годов 96,7% льготников получают безналичные средства государственной помощи на счета в "Ощадбанке". Об этом сообщает пресс-служба "Черновцыгаз Сбыта".

С этих счетов суммы льгот в оплате за газ за них перечисляет AT "Ощадбанк". При этом банк информирует потребителя об этой оплате sms-сообщением. Оставшийся платеж за газ, как и ранее, такие льготники оплачивают самостоятельно. При этом, по словам пресс-службы, "Ощадбанк" не удерживает комиссию за эти операции.

"С октября 2019 года монетизированы льготы. В дальнейшем, государство оказывает эту помощь льготникам деньгами – по безналичному расчету (переводом на счета в "Ощадбанке"), или наличными. В связи с этим, в счетах платеж за потребленный природный газ начисляется в полном объеме без учета льготной скидки, поэтому подлежит 100% оплате именно деньгами", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что лица, желающие получить льготы в наличной форме, должны были обратиться в органы соцзащиты с заявлением до 15 октября. Такие льготники должны самостоятельно полностью рассчитаться за потребленный газ, выбрав для этого удобный банк, отделение почты или платежную систему. Расходы на проведение такого платежа зависят от комиссий, которую устанавливает выбранная финансовое учреждение или сервис.

"Изменилась процедура начисления и не все льготники, своевременно рассчитываются за потребленный газ. Наши клиенты должны понимать, что в случае неуплаты за потребленные услуги, мы будем вынуждены прибегнуть к отключениям от газоснабжения и взыскании задолженности через суд. Поэтому, призываем льготников не накапливать долгов", - объясняет директор ООО "Черновцыгаз Сбыт" Екатерина Параска.

В пресс-службе также добавили, что на Буковине задолженность льготников за потребленный газ составляет 37,1 млн гривен или 11,4% от общего количества задолженности бытовых потребителей газа.