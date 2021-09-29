У жовтні на українців чекають чотири вихідних поспіль та робоча субота

День захисника України, 14 жовтня, у 2021 році випадає на четвер. У зв'язку з цим робочий день перенесено з п'ятниці, 15 жовтня, на суботу, 23 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження уряду, прийняте у вересні 2020 року.

Таким чином, в Україні буде чотири вихідні дні поспіль - з 14 по 17 жовтня. Однак наступного тижня субота, 23 жовтня, буде робочою.

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Згідно з рішенням НБУ, в період з 14 до 17 Жовтня 2021 року міжбанківські перекази через СЕП здійснюватимуться датою банківського дня 18 жовтня 2021 року.

Як зазначили в НБУ, 15 Жовтня 2021 року банки, у разі необхідності, можуть здійснювати касові операції. Крім того, банки повинні забезпечити безперебійну роботу банкоматів, підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів.