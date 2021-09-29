ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

У жовтні на українців чекають чотири вихідних поспіль та робоча субота

Новость на русском →
Україна, Середа 29 вересня 2021 13:02
У жовтні на українців чекають чотири вихідних поспіль та робоча субота Фото: у жовтні буде чотири вихідні дні поспіль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

День захисника України, 14 жовтня, у 2021 році випадає на четвер. У зв'язку з цим робочий день перенесено з п'ятниці, 15 жовтня, на суботу, 23 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження уряду, прийняте у вересні 2020 року.

Таким чином, в Україні буде чотири вихідні дні поспіль - з 14 по 17 жовтня. Однак наступного тижня субота, 23 жовтня, буде робочою.

У жовтні на українців чекають чотири вихідних поспіль та робоча субота

kalendari.co.ua

Згідно з рішенням НБУ, в період з 14 до 17 Жовтня 2021 року міжбанківські перекази через СЕП здійснюватимуться датою банківського дня 18 жовтня 2021 року.

Як зазначили в НБУ, 15 Жовтня 2021 року банки, у разі необхідності, можуть здійснювати касові операції. Крім того, банки повинні забезпечити безперебійну роботу банкоматів, підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів.

Відзначити, Кабінет міністрів переніс у 2021 році три робочі дні. Для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю, робочі дні перенесені з: п'ятниці 8 січня на суботу 16 січня; понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня; п'ятниці, 15 жовтня, на суботу 23 жовтня. По чотири вихідних дні буде на Різдво, на День незалежності та на Покрову.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вихідні в Україні
NEWS
Різкий спалах. В Україні вперше з квітня майже 10 тисяч нових випадків коронавірусу
Різкий спалах. В Україні вперше з квітня майже 10 тисяч нових випадків коронавірусу
DAILY
"Зелений шлях". Чи зможуть електромобілі в Україні замінити транспорт на ДВЗ
Вадим ДобровольскийКерівник проекту "Авто" "Зелений шлях". Чи зможуть електромобілі в Україні замінити транспорт на ДВЗ