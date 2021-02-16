Окси Банк стал лучшим розничным банком в рейтинге «Банки года — 2021»

Окси Банк одержал победу в номинации «Розничный банк» среди небольших финансовых учреждений с украинским капиталом. Награждение участников рейтинга «Банки года — 2021» состоялось в рамках VII LEGAL BANKING FORUM в Киеве. Победителей определяли «Финансовый клуб» и издательство «Юридическая практика».

«У Окси Банка амбициозные планы на 2021 год. Летом мы планируем запустить мобильный банкинг для физических лиц, после чего появится приложение и для предпринимателей. Сейчас Окси Банк сфокусирован на развитии направления электронной коммерции и корпоративного бизнеса, обновлении продуктовой линейки. На своем примере Окси демонстрирует, что небольшой банк тоже может быть надежным, современным и технологичным», - отметил акционер Оксе Банка, Финтех-эксперт Игорь Фисун.

Для определения победителей организаторы премии анализировали отчетность банков в НБУ. Главными показателями стали динамика активов, портфеля платежных карт, депозитного и кредитного портфелей физических и юридических лиц, а также прибыль банков. Отдельно оценивали банки с украинским капиталом, государственные и банки с иностранным капиталом. Также финансовые учреждения разделили на крупные и небольшие, в зависимости от размера активов (больше или менее 2,5 млрд гривен) и скорости их роста.

Окси получил первенство в номинации «Розничный банк» категории «Банки с украинским капиталом среди небольших банков». Победу обеспечил абсолютный прирост гривневых кредитов физических лиц за январь-ноябрь 2020 года.

Справка

АО «Окси Банк» — это небольшой региональный банк с частным капиталом с отделениями в Киеве, Львове, Харькове, Хмельницком и Ужгороде. Часть его акций приобрел IT-предприниматель и финтех-эксперт Игорь Фисун. В ближайших планах банка — развитие корпоративного направления и услуг для e-commerce, новые продукты для розничных клиентов, а также запуск мобильного приложения. С января 2021 года Окси начал предлагать услуги интернет-эквайринга для подключения приема платежей на сайтах онлайн-магазинов и в мобильных приложениях.