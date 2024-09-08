Оксамитовий сезон: як не нашкодити автомобілю на відпочинку

Автомобіль у порівнянні з громадськими видами транспорту дає відпочивальникам масу переваг, але сам при тому може постраждати, опинившись у нетипових умовах використання. Як уберегти машину від випадкових пошкоджень під час активного та пасивного відпочинку власників?

Чому ми говоримо про якісь загрози для машини під час відпустки чи розширеного вікенду? Тому що на відпочинку авто, його водій та пасажири часто потрапляють у незвичні умови. Та ще й при тому команда відпочивальників з нагоди канікул вважає себе вільною від будь-яких рамок та обмежень…

Збільшені навантаження

Машина, яка обслуговує екіпаж відпочивальників, майже обов’язково буває добряче завантажена. І навіть якщо вага багажу в межах заводської норми, самі предмети можуть бути незвичними і розміщені на борту у незвичний спосіб: сумки – в салоні, велосипеди – на даху, мангал – в ногах переднього пасажира... Крім того, що оздоблення інтер’єру треба захищати від пошкодження незграбними предметами, останні можуть впливати на керованість авто – наприклад, йдеться про надміру завантажений задній багажник, не говорячи вже про повний багажник-кофр на даху або прикріплені там же велосипеди.

При тому ці зміни керованості можуть проявляться саме під час енергійних маневрів, тобто коли водієві знадобиться негайно відреагувати на певну несподівану загрозу. Пам’ятайте про це і ведіть машину так, щоб уникати екстремальних дій кермом і педалями.

Нетипові шляхи і ходова

Для водія, що постійно мешкає у впорядкованому районі великого міста, може виявитися несподіванкою рух занедбаною дорогою з великою кількістю ям і хвиль. Доволі довго на такому шляху все може бути добре, аж раптом на асфальтовій вибоїні з гострими краями буде розрубана шина, зруйновано диск чи підвіску. Тож навіть якщо в вашому комфортабельному салоні нерівності особливо не відчуваються, але ви їх бачите очима, знижуйте швидкість і намагайтеся долати вибоїни максимально акуратно.

Двигун і трансмісія

Часто відпускний маршрут або маршрут вихідного дня пролягає місцевістю з складним рельєфом – горами, ярами тощо. Водій-городянин з незвички може мучити двигун високими чи надто низькими обертами. Тож на підйомах та спусках, особливо затяжних, стежте за тахометром і вчасно перемикайте передачі, щоб двигуна працював у діапазоні 2000 – 4000 об/хв. На машинах з автоматичною трансмісією, особливо у завантаженому стані, іноді буває корисним перейти в ручний режим АКП і самому вибирати потрібну передачу.

Олива та рідини

Сучасні двигуни часто споживають більше оливи під час швидкісного руху автотрасою – тим більше, у спекотну погоду, тим більше з завантаженим багажником і салоном. Радимо частіше перевіряти рівні масла, антифризу та інших робочих рідин. Навіть якщо ваша машина має індикатор попередження про падіння рівню важливих рідин, що ви будете робити з тим попередженням за десятки кілометрів від СТО, автомагазину та інших ознак цивілізації?

Гальма

Це більше стосується гірської місцевості, але і на рівнині добре завантажену машину при рваному ритмі руху теж буває зупинити непросто. У таких умовах недосвідчений водій може легко перегріти гальма, а це крім швидкого зносу колодок і дисків призводить до закипання робочої рідини та відмови гальм. Отже, на затяжних спусках потрібно гальмувати насамперед двигуном, а гальмівною педаллю користуватися для точного дозування уповільнення та повної зупинки.

Паливо

Уникайте заправок у віддалених місцевостях, особливо якщо у вас сучасний дизель чи бензиновий мотор з безпосереднім впорскуванням пального. Шукайте мережеву АЗС одного з шанованих брендів, також у мандрівці по віддалених районах гарний варіант – каністра з запасом якісного пального. При чому каністра має бути чистою, без іржі і бруду середині.

Сонце і спека

У південних регіонах уникайте тривалого паркування під прямими сонячними променями. Салон в таких умовах надмірно перегрівається – аж до 60 – 70 градусів С. за таких умов оббивка, пластикові деталі та нерідна фарба втрачають колір, передчасно старіє гума шин та ущільнювачів.

Солона вода

Море – це дуже добре, але намагайтеся купатись у ньому без автомобіля. У тому сенсі, що небажано мочити навіть окремі частини машини морською водою. Якщо сіль потрапить у щілини між кузовними деталями та в мікротріщини лакофарбового покриття, там згодом охоче почне розвиватись корозія. А значить, краще не ставити машину там, куди долітатимуть морські бризки, і не складати у салоні чи багажнику дуже мокрі рушники, купальники, маски для пірнання тощо.

Коротко

Всі приведені вище попередження стосуються, так би мовити, можливих майбутніх неприємностей для авто. Але не забувайте і про те, що машина, особливо у поважному віці, може завдати екіпажу клопоту просто під час поїздки. Щоб відпустка чи вікенд не були зіпсовані прикрою поламкою машини, завчасно відвідайте СТО і попросіть сервісменів перевірити найбільш відповідальні системи – будьте певні, вони відразу зрозуміють, про що йдеться. Але не слід відкладати цей візит на останні день-два перед виїздом. Бо якщо буде виконуватись якісь ремонт, не можна вирушати в дорогу відразу після нього – бажано поїздити день-два на відремонтованій машині неподалік домівки, щоб проявилися можливий брак запчастині чи помилки автомеханіків.