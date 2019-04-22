Окружной админсуд запретил назначать членов ВСП по квоте президента

Фото: Окружной админсуд (oask.gov.ua)

Иск о запрете назначения по президентской квоте членов Высшего совета правосудия суд удовлетворил частично

Окружной административный суд города Киева 22 апреля запретил назначать членов Высшего совета правосудия (ВРП) по квоте президента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службе суд.

Отмечается, что иск о запрете назначения по президентской квоте членов Высшего совета правосудия суд удовлетворил частично.

Запрет, в частности, касается назначений конкурсной комиссией кандидатов, которые рекомендуются для осуществления главой государства данного назначения.

Иск касается отмены решения конкурсной комиссии по отбору кандидатов для осуществления президентом назначения членов Высшего совета правосудия; повторного проведения соответствующего конкурса.

Вместе с тем, судом открыто производство по данным административным иском. Дело будет рассматриваться в порядке упрощенного искового производства без извещения сторон и проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам.

Напомним, в суд поступил иск к конкурсной комиссии по отбору кандидатов для осуществления президентом Украины назначения членов ВСП. Истец просил суд отменить решение комиссии от 9 апреля 2019 года, которым был определен перечень лиц, в отношении которых проводится специальная проверка.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 11 апреля судьи Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда приняли присягу. Текст присяги судьи зачитал судья Апелляционной палаты ВАС Сергей Боднар.

До этого, 18 марта, ВСП направила президенту Украины Петру Порошенко представление на назначение 35 кандидатов в Высший антикоррупционный суд, что позволит ВАС начать работу. После этого, ОРУ прислал еще три кандидата на утверждение.