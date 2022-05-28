Об окружении Северодонецка речь уже не идет: Арестович раскрыл подробности

Российские войска на сегодня не могут окружить Северодонецк (Луганской области). Противник поспешил заявить об окружении и нарвался на контратаку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".

"Российским войскам не удалось достичь задач, которые были поставлены на этот момент (на Северодонецком направлении, - ред.). Они уже поспешили заявить, что окружили, но там и близко нет", - отметил он.

По его словам, противник нарвался на украинскую контратаку и артиллерийские удары.

"Там был интересный эпизод, когда они готовились к наступлению, а мы нанесли удар по ним. Это показывает, что они лишились сил и возможностей. Речь об окружении не идет. Только благодаря введению резервов можно решить такую ​​задачу. Но введение резервов - это не скорое дело", - добавил Арестович.