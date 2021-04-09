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На округах Скичко и Колыхаева назначили довыборы в Раду: дата

Автор: Инна Собора

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) назначила промежуточные выборы народных депутатов на двух избирательных округах. 31 октября 2021 года довыборы в Раду состоятся на округе № 184 (Херсонская область) и № 197 (Черкасская область).

Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

Ранее были досрочно прекращены полномочия народных депутатов Игоря Колыхаева (184 округ) и Александра Скичко (197 округ).

"Следовательно, согласно законодательству, ЦИК назначил промежуточные выборы на воскресенье, 31 октября 2021 года", - говорится в сообщении.

Избирательный процесс начнется там 1 сентября, то есть за 60 дней до дня выборов.

РБК-Украина писало, что Скичко лишили полномочий народного депутата в связи с назначением на должность председателя Черкасской областной госадминистрации.

Полномочия нардепа от группы "За майбутнє" Игоря Колихаєва прекратили, поскольку его избрали мэром Херсона.

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Новости Украины Центральная избирательная комиссияДовыборы в Раду
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