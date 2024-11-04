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Окрім президента у США обирають Конгрес: які прогнози

Фото: Вибори в Конгрес США відбудуться 5 листопада (Getty Images)
Автор: Роман Кот, Олександр Білоус

У Сполучених Штатах 5 листопада у відбудуться не лише президентські, а й вибори до обох палат Конгресу. Від Конгресу залежить виділення допомоги Україні.

Як зазначається в матеріалі, у Палаті представників боротьба ведеться за два десятки мажоритарних округів. У Демократичної партії є шанси повернути собі більшість. У Сенаті навпаки перевагу можуть здобути республіканці.

"Існує відносно невелика кількість конкурентних виборчих баталій із понад 400 місць у Палаті представників, які зрештою визначатимуть контроль над цим органом", - сказав в коментарі РБК-Україна виконавчий директор американської некомерційної організації Renew Democracy Initiative (США) Уріель Епштейн.

За його словами, поточні опитування показують, що республіканці мають невелику перевагу над демократами щодо контролю над Палатою представників, але вона дуже близька до п’ятдесят на п’ятдесят, і партія, яка переможе, ймовірно, матиме досить незначну більшість.

За даними The Cook Political Report, є 205 виборчих округів, у яких гарантовано перемагають демократи. У республіканців таких округів 208. 

На інших 22 округах ведеться основна боротьба. 

"Очікується, що республіканці виграють Сенат з більшістю в пару місць. Є кандидати від Демократичної партії, яким загрожує втрата місць, наприклад Джон Тестер з Монтани та Шеррод Браун з Огайо, а також дуже близькі перегони будуть в Пенсільванії та Вісконсіні", - каже Епштейн.

Конгрес США

Конгрес США складається з двох палат: Сенату і Палати представників.

Сенат налічує 100 сенаторів, по двоє від кожного штату. Сенатори обираються на шість років, причому вибори проходять кожні два роки для приблизно третини сенаторів.

Палата представників: Складається з 435 представників, кількість яких від кожного штату пропорційна його населенню. Члени Палати представників обираються на два роки, і всі 435 місць підлягають переобранню кожні два роки.

Вибори в Конгрес зазвичай проходять у вівторок першого понеділка листопада в парні роки.

Республіканці у Палати представників протягом пів року блокували виділення допомоги Україні. Рішення було ухвалено лише у квітні 2024 року, коли була надана підтримка на 61 млрд доларів.

Президентські вибори в США відбудуться 5 листопада. Американці обирають між демократкою Камалою Гарріс та республіканцем Дональдом Трампом.

Детальніше про те, чому вибори в США важливі для України, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Сполучені Штати Америки