Окрім податків і зборів. Де Україна бере гроші в бюджет у 2024 році

Обсяг фінансування загального фонду державного бюджету України в 2024 році , забезпеченого за рахунок розміщення військових облігацій, отримання кредитів від міжнародних фінансових організацій, а також двосторонніх кредитів та грантів, сягнув 33 млрд доларів (станом на 4 вересня).

Про це свідчить статистика Міністерства фінансів України .

Мова йде про джерела надходжень, відмінні від податків, внутрішніх зборів та операцій держави з капіталом.

Хто і скільки грошей дає Україні в 2024-му

Від початку 2024 року Україна отримала від країн Європейського Союзу сумарно вже 13,047 млрд доларів. З цих коштів 11,411 млрд доларів – у вигляді позик, а ще 1,636 млрд – грантів.

8,548 млрд доларів український бюджет отримав за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики (включно з військовими облігаціями).

Від США Україна отримала 3,899 млрд доларів грантів.

Міжнародний валютний фонд від початку року вже надав нашій країні 3,078 млрд доларів кредитів.

Японія надала Україні 2,131 млрд доларів, з яких 1,408 млрд - позики.

Канада позичила Україні 1,471 млрд доларів.

Велика Британія – 515 млн доларів кредитів.

Норвегія надала Україні 295 млн доларів грантів.

Світовий банк виділив нам 23 млн доларів кредитів.

3 млн доларів грантів надала Україні Іспанія.

Отже, сумарно маємо 33 млрд доларів від початку року до 4 вересня.

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Джерело: Міністерство фінансів України

Скільки грошей від партнерів отримала Україна з початку війни

Від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала від міжнародних партнерів фінансування на загальну суму понад 98 млрд доларів (станом на 4 вересня 2024 року).

40,538 млрд доларів надали країни ЄС.

26,825 млрд – США.

10,245 млрд – МВФ.

6,338 млрд – Японія.

5,117 млрд – Канада.

2,551 млрд – Велика Британія.

2,063 млрд – Світовий банк.

1,69 млрд – Німеччина.

720 млн доларів – Європейський інвестиційний банк.

506 млн – Норвегія.

437 млн – Франція.

330 млн – Італія.

318 млн – Нідерланди.

104 млн – Іспанія.

51 млн – Данія.

49 млн – Швеція.

36 млн – Фінляндія.

30 млн – Швейцарія.

22 млн – Литва.

21 млн – Ірландія.

16 млн – Латвія.

10 млн – Австрія.

8 млн – Бельгія.

2 млн – Ісландія.

1 млн – Албанія.

100 тис. доларів – Естонія.

Загалом від початку повномасштабної війни міжнародні партнери профінансували Україну на 98,029 млрд доларів (станом на 4 вересня 2024 року).

Зокрема, 2023 року фінансування державного бюджету за рахунок військових облігацій, двосторонніх кредитів і грантів, а також коштів міжнародних фінансових організацій склало 57,961 млрд доларів, або 2,122 трлн гривень.

Нагадаємо, в інтерв’ю для РБК-Україна голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розказав про джерела суттєвих додаткових надходжень державного бюджета в 2024 році. За його словами, надходження стали можливими завдяки детінізації економіки.

Так, близько 100 млрд грн, які Міністерство фінансів врахувало в змінах до бюджету 2024 року, є насамперед сумою перевиконання надходжень Податковою і Митницею з початку року за рахунок детінізації.