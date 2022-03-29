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В окрестностях Херсона оккупанты проводят рейды: ищут оружие и воруют автомобили

Новина українською →
Херсон , Вторник 29 марта 2022 16:26
В окрестностях Херсона оккупанты проводят рейды: ищут оружие и воруют автомобили Российские военные (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

Российские оккупанты проводят рейды в пригороде Херсона. Отмечается, что россияне проверяют документы, ищут оружие, похищают машины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное-Херсон.

Сообщается, что во вторник утром вооруженные группы российских военных начали обыскивать домохозяйства в поселке Камышаны со стороны Шуменского микрорайона Херсона.

Как рассказали местные жители, военные РФ проверяют документы, осматривают все помещения и ищут охотников и оружие.

Также в некоторых дворах, где хозяева отсутствуют, российские оккупанты выламывают ворота и забирают автомобили.

Ранее мы сообщали, что оккупанты в Херсоне похитили директора местного драмтеатра.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 34-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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