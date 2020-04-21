Близько півмільйона жителів Донбасу відчувають нестачу продуктів, - ООН

Ілюстративне фото (УНІАН)

Найбільш вразливим залишається міське населення біля лінії розмежування

Близько півмільйона жителів Донбасу відчувають гострі проблеми з продуктами харчування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Всесвітньої продовольчої програми.

Повідомляється, що близько 500 000 осіб на Донбасі мають гострі проблеми з нестачею харчових продуктів. Також повідомляється, що для звіту проаналізували населення Донецької і Луганської областей, яке становить близько 6,1 млн осіб. Зазначимо, Держстат оцінює в цю цифру населення підконтрольних Україні районів.

Також у звіті говориться, що гуманітарні потреби у постраждалих від конфлікту районах Донбасу в 2020 році будуть залишатися гострими через вплив шестирічної війни на життя, нестачі коштів до існування і життєздатність людей.

"Найбільш вразливим є міське населення, яке живе найближче до лінії зіткнення", - йдеться в звіті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що число людей, які зіткнулися з гострою нестачею продовольства через економічні наслідки пандемії коронавірусу, в 2020 році може збільшитися в два рази. На даний момент у цій категорії знаходиться 135 млн осіб.