ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Близько півмільйона жителів Донбасу відчувають нестачу продуктів, - ООН

Новини » Суспільство     21.04.2020 - 18:47
Близько півмільйона жителів Донбасу відчувають нестачу продуктів, - ООН
Ілюстративне фото (УНІАН)

Найбільш вразливим залишається міське населення біля лінії розмежування

Близько півмільйона жителів Донбасу відчувають гострі проблеми з продуктами харчування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Всесвітньої продовольчої програми.

Повідомляється, що близько 500 000 осіб на Донбасі мають гострі проблеми з нестачею харчових продуктів. Також повідомляється, що для звіту проаналізували населення Донецької і Луганської областей, яке становить близько 6,1 млн осіб. Зазначимо, Держстат оцінює в цю цифру населення підконтрольних Україні районів.

Також у звіті говориться, що гуманітарні потреби у постраждалих від конфлікту районах Донбасу в 2020 році будуть залишатися гострими через вплив шестирічної війни на життя, нестачі коштів до існування і життєздатність людей.

"Найбільш вразливим є міське населення, яке живе найближче до лінії зіткнення", - йдеться в звіті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що число людей, які зіткнулися з гострою нестачею продовольства через економічні наслідки пандемії коронавірусу, в 2020 році може збільшитися в два рази. На даний момент у цій категорії знаходиться 135 млн осіб.

Бойовики двічі порушили режим "тиші" на Донбасі
Новини України ООНДонбаспродукты
News
On Top