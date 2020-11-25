Около половины зарегистрированных переселенцев живет в ОРДЛО

Заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук сообщила, что около половины зарегистрированных переселенцев с Донбасса живут на временно оккупированной территории. В частности, это украинские пенсионеры, которые не имеют на что жить и возможности выехать из ОРДЛО.

Об этом Инна Голованчук рассказала в интервью "Интерфакс-Украина".

"Если на ноябрь количество зарегистрированных переселенцев составляет около 1,5 млн, из них количество людей, которые живут на временно оккупированной территории, - около половины", - сказала она.

В то же время Голованчук добавила, что реальное количество людей, которые выехали с ОРДЛО и постоянно живут на подконтрольной правительству Украины территории, составляет около 700-800 тысяч человек.

Напомним, Соединенные Штаты Америки и Совет международных научных исследований и обменов (IREX) запустили программу на 2 млн долларов, чтобы сплотить внутренне перемещенных лиц Украины.

Также РБК-Украина ранее сообщало, что с 14 октября переселенцев освободили от уплаты туристического сбора.

Кроме того, в октябре Кабинет министров выделил более 4 млн гривен на приобретение жилья для переселенцев. Местные бюджеты выделят на это почти 2 млн гривен.