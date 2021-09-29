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Около 6 тысяч школ еще не достигли нужного уровня COVID-вакцинации, - Ляшко

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Украина, Среда 29 сентября 2021 15:27
Около 6 тысяч школ еще не достигли нужного уровня COVID-вакцинации, - Ляшко Фото: Виктор Ляшко, глава Минздрава (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, сколько украинских школ не вакцинировали хотя бы 80% своих работников. Эти школы не могут работать офлайн в "желтой" зоне карантина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Кабмина.

"По данным, которые мы собрали из регионов, около 6 тысяч учреждений среднего образования в Украине еще не достигли показателей прививки своих работников от COVID, рекомендованных правительством", - сказал глава Минздрава.

Ляшко отметил, что более 900 школ уже привили 100% своих сотрудников хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса.

"Соответственно, получив полный курс вакцины, они завершат полный курс вакцинации и смогут работать даже в случае введения "красного" уровня эпидопасности", - пояснил он.

Напомним, в Одессе все школы пересекли 80% барьер вакцинации персонала и возобновили привычный режим работы.

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Виктор Ляшко Министерство здравоохранения Украины Карантин школа Коронавирус Вакцинация
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