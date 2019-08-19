Около 40% клиентов "Днепрогаза" пользуются онлайн-сервисом "личный кабинет"

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В текущем году количество зарегистрированных клиентов увеличилось более чем на 15 тыс.

С начала года более 15 тыс. потребителей газа зарегистрировали "личный кабинет" на сайте 104.ua. Общее количество пользователей этого сервиса достигло 152 тыс., что составляет более 38% от общего количества клиентов АО "Днепрогаз". Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Более 152 тыс. жителей Днепра и Днепровского района пользуются "личным кабинетом" на сайте 104.ua. Днепряне продолжают активно приобщаться к использованию электронных дистанционных сервисов. В текущем году количество зарегистрированных клиентов увеличилось более чем на 15 тыс.", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, сервис используется для контроля баланса лицевого счета, осуществления онлайн-оплаты за потребленный газ, получение информационной поддержки в отношении услуг по распределению и передаче показаний счетчиков.

"В среднем мы фиксируем около 2,5 тыс. новых регистраций ежемесячно, - комментирует начальник управления клиентского сервиса АО "Днепрогаз" Марина Коваленко. – Это подтверждает удобство и полезность данного онлайн-сервиса. Ведь дистанционные каналы коммуникации позволяют нашим клиентам сэкономить время и избавляют от необходимости посещать газовую компанию для решения проблемных вопросов".

В пресс-службе также отметили, что специалисты "Днепрогаза" постоянно работают над расширением спектра удобных услуг для потребителей газа. Среди новых сервисов – чат-бот 7104ua в мессенджере Viber и мобильные приложения 104 Mobile и 104 Mobile Light, которые разработаны для мобильных устройств на операционных системах Android и iOS 11 или выше.

"Популярным каналом остаются телефонные обращения. Для передачи показаний счетчиков к операторам Контакт-центра в 2019 году обратилось около 96,3 тыс. потребителей газа, свыше 11,5 тыс. днепрян воспользовались сервисом передачи SMS на короткий номер 7104. Остальные потребители предпочли использованию автоответчика IVR, чат-боту 7104ua и электронной почты. Этими каналами воспользовались 24,7 тыс., 3,8 тыс. и 2,3 тыс. клиентов соответственно", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также напомнили, что бытовые потребители должны ежемесячно с 1 по 5 число включительно сообщать газовой компании объем фактически использованного природного газа. Своевременное предоставление фактических объемов потребленного газа с помощью электронных сервисов АО "Днепрогаз" поможет избежать разногласий в расчетах с газоснабжающей компанией.