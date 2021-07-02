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Около 4 тысяч человек стали жертвами пыток в результате войны на Донбассе, - ООН

Автор: РБК-Украина

В результате оккупации на территории Украины, около 4 тысяч человек стали жертвами пыток. Почти 1,5 тысячи случаев были совершены государственными деятелями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад ООН.

Отмечается, что в течение 7 лет, жертвами пыток стали примерно 3,4 тысячи мужчин и 600 женщин. Почти до 1,5 тысячи случаев причастны государственные деятели и до 2,5 тысяч - боевики самопровозглашенной "республики".

В докладе сообщается, что пытки применялись против людей с целью предоставления информации, унижения, запугивания и вымогательства личного имущества жертв.

Со стороны СБУ пытки были распространены в начале вооруженного конфликта, однако на оккупированной территории нарушителями выступали боевики, а позже - члены "министерств государственной безопасности".

ООН, со своей стороны, призывает Украину оперативно расследовать дела и ввести механизмы защиты для жертв пыток. Также организация призывает боевиков Донбасса придерживаться международных стандартов в области прав человека и гуманитарного права.

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ООНУкраинаДонбассвойнаоккупация