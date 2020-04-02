Около 4 млн работников во Франции перевели на сокращенный график

Для поддержки бизнеса, который переживает кризис из-за распространения коронавируса во Франции, по государственной программе поддержки около 4 миллионов работников перевели на неполную занятость. Об этом сообщает Le Figaro.

Как сообщается, правительство страны ввело механизм неполной занятости, чтобы помочь бизнесу пережить кризис, который образовался из-за пандемии. По этому механизму люди будут получать 70% своей стандартной заработной платы, а государство компенсирует бизнесу средства для зарплат размером до 6927 евро.

Так, сейчас уже один из пяти наемных работников во Франции работают на предприятиях или в компаниях частного сектора по сокращенному графику.

Как отмечается, сейчас во Франции 337 тысяч работодателей подали заявления на 3,6 млн своих работников, подавляющим большинством являются предприятия малого бизнеса.

Напомним, во Франции за сутки зафиксировано 509 летальных случаев от коронавируса COVID-19. В общем во Франции количество жертв коронавируса составляет 4032 человека. Количество инфицированных возросло до 56 989 человек, 6017 человек находятся в тяжелом состоянии.