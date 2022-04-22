Около 21 200 военных и почти 400 артсистем: Генштаб назвал российские потери
Фото: украинские войска продолжают уничтожать российскую военную технику (facebook com mod mil rus)
С начала вторжения России в Украину противник потерял около 21 200 военнослужащих убитыми. Число уничтоженных артиллерийских систем приближается к 400.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника:
- Личный состав - около 21200 человек
- Танки - 838
- Боевые бронированные машины - 2162
- Артиллерийские системы - 397
- РСЗО - 138
- Средства ПВО - 69
- Самолеты - 176
- Вертолеты - 153
- Автомобильная техника - 1523
- Корабли/катера - 8
- Цистерны с ГСМ - 76
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 172
- Специальная техника - 27
- Пусковые установки ОТРК - 4
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины вывели из строя полк оккупантов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.