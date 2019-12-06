Около 2% украинцев согласны отдать Донбасс России

В ноябре 2019 года 1,5% украинцев считают, что оккупированные Россией отдельные районы Донецкой и Луганской областей должны войти в состав Российской Федерации. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС.

По данным опроса, еще 2,4% респондентов считают, что оккупированные территории должны стать независимыми государствами.

Большинство граждан Украины (62,0%) считают, что территории должны вернуться в Украину на тех же условиях, что и раньше.

Кроме того, 12,2% респондентов хотят, чтобы они вернулись в Украину, но получили больше независимости от Киева, а 10,1% - чтобы они получили автономию в составе Украины.

dif.org.ua

Опрос был проведен Фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии с 4 по 19 ноября 2019 года по всей Украине за исключение оккупированных Россией территорий. В результате полевого этапа было собрано 2041 анкета. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, в ноябре 2019 года 30,2% украинцев считали, что российское вторжение на Донбасс имело целью покорение Украинского государства и включение ее в сферу российского влияния.

По данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, в ноябре 2019 года на мир с Россией любой ценой соглашаются 14% украинцев, что значительно меньше, чем в мае (22%).