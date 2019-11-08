Около 160 тыс. клиентов "Днепрогаза" пользуются "Личным кабинетом"

С начала года более 22 тыс. потребителей АО "Днепрогаз" зарегистрировали "Личный кабинет" на сайте 104.ua. Общее количество пользователей онлайн-сервисом составляет 160 тыс., что составляет 40% от общего количества клиентов компании. Об этом сообщает пресс-служба "Днепрогаза".

"Уже 160 тыс. жителей Днепра и Днепровского района пользуются "личным кабинетом" на сайте 104.ua. Клиенты "Днепрогаза" продолжают достаточно активно приобщаться к использованию дистанционного онлайн-сервиса для потребителей газа", - говорится в сообщении.

В течение 2019 года количество зарегистрированных клиентов увеличилось на 22 тыс. Сервис используется для контроля баланса лицевого счета, осуществления онлайн-оплаты за потребленный газ, получение информационной поддержки в отношении услуг по распределению и передаче показаний счетчиков.

"Мы фиксируем постоянное увеличение количества новых регистраций на сайте 104.ua, - говорит начальник управления клиентского сервиса АО "Днепрогаз" Марина Коваленко. – Ежемесячно в среднем около 2,5 тыс. днепрян приобщаются к пользованию сервисом, что подтверждает его удобство и полезность".

В пресс-службе отметили, что специалисты "Днепрогаза" постоянно работают над расширением спектра удобных услуг для потребителей газа. Среди новых сервисов – чат-бот 7104ua в мессенджере Viber и мобильные приложения 104 Mobile и 104 Mobile Light, которые разработаны для мобильных устройств на операционных системах Android и iOS 11 или выше.

Популярным каналом коммуникации со специалистами газовой компании остаются телефонные обращения. Для передачи показаний счетчиков к операторам Контакт-центра в 2019 году обратилось 168,4 тыс. потребителей газа, более 190 тыс. днепрян воспользовались сервисом передачи SMS на короткий номер 7104. Остальные потребители предпочли использованию автоответчика IVR, чат-боту 7104ua и электронной почты. Этими каналами воспользовались 41,3 тыс., 11 тыс. и 3,6 тыс. клиентов соответственно", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также напомнили, что согласно требованиям Кодекса ГРМ бытовые потребители должны ежемесячно с 1 по 5 число включительно сообщать газовой компании объем фактически использованного природного газа. "Своевременное предоставление фактических объемов потребленного голубого топлива с помощью электронных сервисов АО "Днепрогаз" поможет избежать разногласий в расчетах с газоснабжающей компанией", - говорится в сообщении.