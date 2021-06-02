UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Около 10 тысяч волонтеров отказались от работы на Олимпийских играх в Токио

Автор: Андрей Василюк

Около 10 000 из 80 000 волонтеров, которые зарегистрировались на помощь по проведению Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио-2020, бросили свою работу. В Японии большинство населения выступают против проведения в этом году перенесенных в 2020 году Игр.

Об этом сообщила 2 июня японская компания общественного телерадиовещания NHK со ссылкой на организаторов, передает Reuters.

Олимпийские игры в Токио-2020 были перенесены в прошлом году из-за пандемии коронавируса и должны начаться в этом году 23 июля.

Многие опросы общественного мнения показали, что большинство респондентов против проведения Игр этим летом во время пандемии.

Япония объявила о начале массовой вакцинации от коронавируса перед Играми. В стране планируют вакцинировать 36 миллионов пожилых людей за два месяца.

В Японии врачи неоднократно заявляли, что проведение Олимпийских игр-2021 может оказаться гибельным для страны, поскольку уже сейчас фиксируют рост заболеваемости коронавирусом. Поэтому власти объявили о том, что планируют вакцинировать 36 миллионов пожилых людей до конца июля.

Председатель союза японских врачей Наото Уеяма 27 мая предупредил, что проведение Олимпийских игр в Токио этим летом, где десятки тысяч людей могут собраться со всего мира, может привести к появлению "олимпийского" штамма коронавируса. Сейчас Япония пытается сдержать четвертую волну пандемии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Олимпиада