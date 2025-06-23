"Оклахома" в драматичному фіналі взяла перший титул чемпіона НБА

Як пройшла вирішальна гра

У вирішальному поєдинку команда з Оклахоми перемогла з рахунком 103:91 та вперше здобула чемпіонство під нинішньою назвою.

Фінальна серія вийшла максимально конкурентною – 3:3 перед сьомим матчем. Проте вже на старті заключної гри "Пейсерс" втратили свого лідера Тайріза Халібертона через травму, що стало серйозним ударом по шансах "Індіани". Ключовим епізодом поєдинку стала третя чверть, у якій господарі виграли 34:20 та сформували комфортну перевагу.

Хто став найкращим у фіналі

Найкращим гравцем матчу й усього фіналу став канадський захисник "Тандер" Шей Гілджес-Александер. Він оформив дабл-дабл із 29 очками, 11 передачами та 5 підбираннями, а за серію в середньому набирав 30,3 очка за гру. Саме він отримав звання MVP фіналу, а раніше став найкращим гравцем і регулярного сезону.

Це друге чемпіонство в історії франшизи – перше було здобуте ще 1979 року, коли клуб базувався в Сіетлі та мав назву "Сіетл Суперсонікс". З моменту переїзду до Оклахоми у 2008 році команда лише раз грала у фіналі — у 2012-му, поступившись "Маямі".

У НБА знову новий чемпіон

Цьогорічна перемога стала історичною і для всієї НБА: сьомий рік поспіль у лізі з'являється новий чемпіон – такого ще ніколи не траплялося.

Загалом історія ліги веде відлік з 1947 року, коли професіональні баскетбольні клуби вперше виявили найсильнішого. За цей час чемпіонами НБА ставали 20 команд.

Найбільше титулів мають:

"Бостон Селтікс" – 18

"Лос-Анджелес Лейкерс" – 17

Тричі чемпіонат НБА вигравали українці. Станіслав Медведенко тріумфував з "Лейкерс" у 2001 та 2002 роках. А Святослав Михайлюк – із "Селтікс" у 2024-му.