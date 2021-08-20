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Оккупированный Крым накрыл мощный ливень

Автор: Анастасия Рокитна

Улицы оккупированного Крыма залило водой. За несколько часов выпало больше месячной нормы осадков для этого региона в это время года.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Крыминформ".

За два часа на город Симферополь выпало 57 мм осадков, что превышает августовскую норму на 30%. Ливень начался днем. Незадолго до этого синоптики объявили о штормовом предупреждении.

Кроме дождя, на полуострове также был град. При этом некоторые улицы затопило так, что уровень воды находился примерно по пояс.

Из-за ливня самолеты, летевшие в Симферополь, вынуждены были отправиться на запасной аэродром в Анапу.

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Крым