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На оккупированный Донбасс отправили более 50 тонн гуманитарной помощи

Автор: Дмитрий Левицкий

В течение недели на оккупированную Россией территорию Донбасса проследовали три грузовика с гуманитарной помощью. Они пересекли контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование операции Объединенных сил.

Грузовики повезли на оккупированную территорию гуманитарный груз от Международного Комитета Красного Креста.

"Для населения временно оккупированной территории Украины доставили строительные материалы и медицинские средства. Общий вес гуманитарной помощи составил 53,1 тонны", - рассказали в штабе ООС.

Кроме того, на этой неделе пророссийские боевики не пропустили на оккупированную территорию 14 граждан. Украинские пограничники обеспечили их возвращение на контролируемую территорию.

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ООСДонбассГуманитарная помощьКрасный Крест