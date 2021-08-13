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Оккупированную Керчь затопило водой

Автор: Анастасия Рокитна

В оккупированном Крыму прошли сильные дожди. В результате непогоды затопило город Керчь.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Крыминформ".

В городе подтоплены центральные улицы, движение по ним перекрыто. Утром на линию не вышел электротранспорт.

Некоторые маршруты городских автобусов пришлось изменить. Местные власти советуют жителям сегодня воздержаться от поездок на личном транспорте.

Синоптики предупредили, что над морем могут формироваться смерчи. Пик ливней в Керчи придется на 13 августа с 09:00 до 15:00. Причиной непогоды является образование мезоциклона.

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Керчь