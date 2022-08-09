ua ru
Вт, 09 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В оккупированной Кирилловке прогремели взрывы: что известно

Новина українською →
Кирилловка, Вторник 09 августа 2022 22:34
В оккупированной Кирилловке прогремели взрывы: что известно Фото: мэр Мелитополя Иван Федоров (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

В оккупированной Кирилловке (Запорожская область) прогремели взрывы. Над поселком уже два часа поднимается густой дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Сегодняшний день оказался особенно "жарким" не только в украинском Крыму, но и в украинской Кирилловке", - отметил он.

По его словам, были взрывы на побережье Азовского моря, куда противник еще месяц назад свозил военную технику, чтобы ее не достали Вооруженные силы Украины.

"Зафиксировано, по крайней мере, два взрыва и густой дым уже в течение двух часов. Ждем подробную информацию", - добавил Федоров.

Напомним, в середине июля оккупанты вывозили в Кирилловку свою технику из Мелитополя после точных ударов украинских военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кирилловка Взрыв
NEWS
Сбитый вертолет и 300 ликвидированных оккупантов: названы новые потери россиян
Сбитый вертолет и 300 ликвидированных оккупантов: названы новые потери россиян
DAILY
Ядерный шантаж. Зачем России Запорожская АЭС и в чем риски для Украины
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ядерный шантаж. Зачем России Запорожская АЭС и в чем риски для Украины