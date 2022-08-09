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В окупованій Кирилівці прогриміли вибухи: що відомо

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Кирилівка, Вівторок 09 серпня 2022 22:34
В окупованій Кирилівці прогриміли вибухи: що відомо Фото: мер Мелітополя Іван Федоров (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

В окупованій Кирилівці (Запорізька область) прогриміли вибухи. Над селищем вже дві години стелеться густий дим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.

"Сьогоднішній день виявився особливо "спекотним" не тільки в українському Криму, але і в українській Кирилівці", - зазначив він.

За його словами, були вибухи на узбережжі Азовського моря, куди противник ще місяць тому звозив військову техніку, щоб її не дістали Збройні сили України.

"Зафіксовано, принаймні, два вибухи і густий дим вже протягом двох годин. Чекаємо детальну інформацію", - додав Федоров.

Нагадаємо, в середині липня окупанти вивозили до Кирилівки свою техніку з Мелітополя після точних ударів українських військових.

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