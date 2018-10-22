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В окупованій Керчі прогримів новий вибух поряд з політехнічним коледжем

Новини » Надзвичайні події    22.10.2018 - 17:04
Фото: Вибух у Керчі (sledcom.ru)
Фото: Вибух у Керчі (sledcom.ru)

Вибух стався в будівлі релігійної організації "Добра звістка"

В місті Керч окупованого Криму відбувся ще один вибух - у будинку поруч з політехнічним коледжем, де минулого тижня загинула 21 людина. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на "Крым. Реалії".

Наголошується, що вибух стався в понеділок, 22 жовтня, у будинку на вулиці Войкова 1-А. Його арендує релігійна організація "Добра звістка".

За повідомленням рятувальників, "стався вибух газоповітряної суміші з подальшим горінням без руйнувань несучих конструкцій будинку".

В результаті інциденту постраждала одна людина, 13 осіб евакуювали з будівлі. За версією МНС, причиною вибуху стало необережне поводження з балоном при його заміні.

 

Фото: Вибух у Керчі (sledcom.ru)

Нагадаємо, Керченський політехнічний коледж в окупованому Російською Федерацією Криму сьогодні працювати не почав.

Раніше на російському телебаченні оприлюднили відео з камер спостереження в політехнічному коледжі Керчі, де 17 жовтня в результаті вибухів і стрілянини загинула 21 людина. Зазначимо, тіло підозрюваного - студента Владислава Рослякова - виявили в бібліотеці коледжу. За офіційними даними, після теракту він покінчив життя самогубством.

Число постраждалих в результаті теракту в Керченському політехнічному коледжі досягло 73 осіб.

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