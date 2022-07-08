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В оккупированном Шахтерске после взрывов загорелся склад боеприпасов (видео)

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Киев, Пятница 08 июля 2022 09:45
В оккупированном Шахтерске после взрывов загорелся склад боеприпасов (видео) Фото: в оккупированном Шахтерске горит склад боеприпасов (t.me/itsdonetsk)
Автор: Руслан Гаращенко

В оккупированном Шахтерске Донецкой области после взрыва загорелся вражеский склад. Жители города сейчас наблюдают там пожар и слышат детонацию боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника главы МВД Антона Геращенко.

"В оккупированном Шахтерске сегодня ночью опять "халатное отношение к никотину" возле склада боеприпасов рашистов", - написал он.

В то же время в местных Telegram-каналах со ссылкой на оккупационную "администрацию" сообщают об эвакуации жителей из части города. Там заявляют, что гражданам необходимо переместиться в "старую часть Шахтерска".

Напомним, за последнюю неделю участились сообщения о взрывах на складах с российскими боеприпасами. Они взрывались на восточных и южных оккупированных территориях Украины.

В то же время в Генштабе ВСУ прокомментировали эту информацию. Там посоветовали россиянам не пренебрегать правилами безопасности и выбирать лучшие места для курения.

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