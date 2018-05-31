В оккупированном РФ Симферополе перестал работать номер скорой помощи

Номер оказался недоступен из-за кражи кабеля

Номер телефона вызова скорой помощи "103" оказался недоступен в оккупированном Россией Симферополе (Крым) из-за кражи телефонного кабеля. Об этом сообщает сайт "Министерства здравоохранения" Крыма.

Отмечается, что звонки на этот номер перестали приходить с 4 утра по местному времени. Жителей просят пользоваться другими номерами, включая номер 112.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины заблокировала незаконную продажу авиабилетов в оккупированный Крым. Отмечалось, что ряд коммерческих структур в Киеве и Одессе нелегально реализовывали авиабилеты из российских городов в аэропорт "Симферополь" и обратно на рейсы российских авиакомпаний, в том числе внесенных в санкционный список СНБО Украины.