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В оккупированном РФ Симферополе перестал работать номер скорой помощи

НовостиПроисшествия    31.05.2018 - 11:41
Иллюстративное фото (medrussia.org)
Иллюстративное фото (medrussia.org)

Номер оказался недоступен из-за кражи кабеля

Номер телефона вызова скорой помощи "103" оказался недоступен в оккупированном Россией Симферополе (Крым) из-за кражи телефонного кабеля. Об этом сообщает сайт "Министерства здравоохранения" Крыма.

Отмечается, что звонки на этот номер перестали приходить с 4 утра по местному времени. Жителей просят пользоваться другими номерами, включая номер 112.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины заблокировала незаконную продажу авиабилетов в оккупированный Крым. Отмечалось, что ряд коммерческих структур в Киеве и Одессе нелегально реализовывали авиабилеты из российских городов в аэропорт "Симферополь" и обратно на рейсы российских авиакомпаний, в том числе внесенных в санкционный список СНБО Украины.

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Теги публикации: Крым, Симферополь, Крым, скорая помощь  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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