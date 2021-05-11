В оккупированном Крыму за три года зафиксировали почти 5 тысяч нарушений прав человека

В период с 2017 по 2020 годы в оккупированном Крыму зафиксировано 4950 основных нарушений прав человека. Большинство нарушений касаются права на справедливый суд.
Об этом свидетельствует исследование Крымскотатарского ресурсного центра, презентованное в УКМЦ.
Среди указанных нарушений:
Также отмечается, что общее количество обысков выросло почти в 5 раз, задержаний - почти в 3 раза, допросов - в 2 раза, арестов - в 15 раз, нарушения права на быстрый достижимый уровень физического и психического здоровья - в 10 раз, нарушение права на справедливый суд - в 4 раза, а незаконных этапирований стало больше почти в 12 раз.
Кроме этого, в исследовании сформулированы требования к Российской Федерации, среди которых - прекратить временную оккупацию Крыма, выполнить международное решение МС ООН и отменить решение Верховного суда России о запрете Меджлиса крымскотатарского народа, прекратить нарушать Всеобщую декларацию прав человека и освободить всех политических заключенных Крыма.
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Европейский союз ввести санкции против России за нарушение прав человека в оккупированном Крыму.
Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова в интервью РБК-Украина рассказала, что в 2020 году сообщений о нарушении прав граждан стало на 40% больше.