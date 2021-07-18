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В оккупированном Крыму шестой раз за неделю побит рекорд по случаям COVID-19

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Воскресенье 18 июля 2021 11:57
В оккупированном Крыму шестой раз за неделю побит рекорд по случаям COVID-19 Фото: в Крыму зафиксировали новый антирекорд по количеству больных на COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В оккупированном Крыму за 17 июля зарегистрировано 409 случаев новой коронавирусной инфекции. Суточная заболеваемость COVID-19 в шестой раз за неделю побила рекорд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова.

За 17 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 409 случаев новой коронавирусной инфекции.

По его данным, из общего количества заболевших 289 выявлены при обращении за медицинской помощью, 107 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 13 случаев завозные из-за рубежа.

Кроме того, за истекшие сутки всеми лабораториями, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6466 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 161 человек, выздоровевших за весь период - 47 203 человека.

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