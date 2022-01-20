UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В оккупированном Крыму провели учения по перехвату низколетящих и малоскоростных целей

Автор: Ольга Белей

Боевые расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С" совместно с подразделениями противовоздушной обороны Черноморского флота провели тренировку по перехвату низколетящих и малоскоростных целей в оккупированном Крыму. Всего в ходе учения было уничтожено более 30 воздушных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новый Севастополь".

"В ходе учения расчеты радиолокационных станций флота и ЗРПК "Панцирь-С" отработали задачи по обнаружению, сопровождению и уничтожению воздушных целей, заданных электронным способом", - пишет издание.

Кроме того, военнослужащие оккупированного Крыма в рамках учения выполнили мероприятия по смене огневых позиций и маскировке новых позиционных районов, а также отразили нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника на колонну военной техники в ходе совершения марша.

"Всего в ходе учения было уничтожено более 30 воздушных целей - нарушителей условной воздушной границы", - пишет издание.

Напомним, 19 января в Беларусь прибыли первые подразделения Вооруженных сил Российской Федерации. Готовятся к началу военных учений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКрым