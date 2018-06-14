В окупованому Криму продовжили арешт кримськотатарському активісту Рамазанову

Арешт Рамазанова продовжено до 16 липня 2018 року
Підконтрольний Російській Федерації Сімферопольський районний "суд" продовжив арешт кримськотатарському активісту Ісмаїлу Рамазанову. Про це повідомляє "Кримська солідарність".
"Суд завершився. Ісмаїл Рамазанов залишений під вартою до 16 липня 2018 року", - йдеться в повідомленні.
Інформаційний пост (Оновлюється) Суд по справі Ісмаїла Рамазанова. UPD_5. Суд закінчився. Ісмаїл Рамазанов залишений під...Опубліковано Кримська солідарність 14 червня 2018 р.
Нагадаємо, російські силовики 23 січня в Новому Світі обшукали будинок Рамазанова і звинуватили його в пропаганді екстремізму. Згодом "суд" заарештував затриманого.
18 квітня в окупованому Криму так званий "Верховний суд Криму" не задовольнив апеляцію на арешт Рамазанова.