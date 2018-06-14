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В окупованому Криму продовжили арешт кримськотатарському активісту Рамазанову

НовиниНадзвичайні події    14.06.2018 - 15:35
Фото: Ісмаїл Рамазанов (facebook.com/anton.naumlyuk)
Фото: Ісмаїл Рамазанов (facebook.com/anton.naumlyuk)

Арешт Рамазанова продовжено до 16 липня 2018 року

Підконтрольний Російській Федерації Сімферопольський районний "суд" продовжив арешт кримськотатарському активісту Ісмаїлу Рамазанову. Про це повідомляє "Кримська солідарність".

"Суд завершився. Ісмаїл Рамазанов залишений під вартою до 16 липня 2018 року", - йдеться в повідомленні.

Інформаційний пост (Оновлюється) Суд по справі Ісмаїла Рамазанова. UPD_5. Суд закінчився. Ісмаїл Рамазанов залишений під...

Опубліковано Кримська солідарність 14 червня 2018 р.

Нагадаємо, російські силовики 23 січня в Новому Світі обшукали будинок Рамазанова і звинуватили його в пропаганді екстремізму. Згодом "суд" заарештував затриманого.

18 квітня в окупованому Криму так званий "Верховний суд Криму" не задовольнив апеляцію на арешт Рамазанова.

У Криму затримали кримську татарку, - адвокат Оголошення вироку по справі "26 лютого" перенесено на 18 червня
Теги публікації: Крим, активисты  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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