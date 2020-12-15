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В оккупированном Крыму объявили о начале вакцинации от COVID-19

Крым, Вторник 15 декабря 2020 13:23
В оккупированном Крыму объявили о начале вакцинации от COVID-19
Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Оккупационные власти Крыма объявили о начале вакцинации от коронавируса на полуострове. На первом этапе привиться российской вакциной смогут 500 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе оккупационной власти Крыма.

Первыми вакцину получат медработники из группы риска. В первый день планируют провакцинировать 30-50 человек.

"Сегодня в Крыму начинается вакцинация. Количество вакцины, поступившей на сегодняшний день в республику, позволяет обеспечить вакцинацию 500 человек", - сообщили оккупанты.

В ближайшее время в Крым доставят дополнительно тысячу доз вакцины. Это позволит расширить категории лиц, которые будут вакцинироваться. Вакцинацию будут проводить в поликлиниках.

Напомним, ранее в Верховной раде заявили, что Украина не планирует закупать вакцину от коронавируса у России, так как у нее нет жесткой регуляторной политики, и она не квалифицирована Всемирной организацией здравоохранения.

Также РБК-Украина писало, что Европейский союз ускорил обмен информацией с Россией по вакцине от COVID-19.

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